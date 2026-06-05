Першими ознаками захворювання стають невеликі світлі плями на листках

Борошниста роса належить до найпоширеніших захворювань кабачків і може за короткий час охопити значну частину насаджень. Найчастіше проблема виникає на початку літа, коли теплі дні поєднуються з прохолодними ночами та підвищеною вологістю. Якщо не вжити заходів вчасно, рослина слабшає, а кількість і якість плодів помітно зменшуються. Як розпізнати борошнисту росу і боротися з нею, пише УНІАН.

Як розпізнати борошнисту росу

Першими ознаками захворювання стають невеликі світлі плями на листках. Згодом вони збільшуються та зливаються між собою, утворюючи характерний білий наліт.

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Уражене листя поступово втрачає здатність повноцінно живити рослину. Через це кабачки сповільнюють ріст, а зав'язі формуються значно гірше.

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Чому з'являється хвороба

Грибкове захворювання активно розвивається за різких перепадів температури між днем і ніччю. Сприятливими умовами також є загущені посадки, недостатня циркуляція повітря та надмірна вологість.

Особливо уважно слід оглядати грядки після тривалих дощів або рясних поливів.

Чим обробити кабачки

Для боротьби з борошнистою росою найчастіше використовують фунгіцидні препарати. Добре зарекомендували себе засоби на основі пенконазолу, дифеноконазолу та сірки.

Перед обробкою бажано зрізати сильно уражене листя та винести його за межі городу. Після цього рослини ретельно обприскують відповідно до інструкції виробника.

У більшості випадків однієї обробки недостатньо. Повторне обприскування зазвичай проводять через 7–10 днів для закріплення результату.

Чому варто чергувати препарати

Грибкові збудники здатні поступово пристосовуватися до однієї діючої речовини. Саме тому фахівці рекомендують використовувати препарати з різним складом.

Такий підхід допомагає підвищити ефективність захисту та зменшує ризик повторного розвитку хвороби.

Народні засоби: чи допомагають вони

На початкових стадіях захворювання деякі городники застосовують розчин йоду з молоком або молочною сироваткою. Такі суміші можуть дещо стримувати розвиток грибка та підходять для профілактики.

Проте якщо білий наліт уже поширився на значну частину куща, покладатися лише на домашні засоби не варто. У такій ситуації значно ефективнішими будуть спеціалізовані препарати для захисту рослин.