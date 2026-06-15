Скошування не є обов'язковою процедурою для кожного городу

Щороку серед городників точаться суперечки щодо того, чи потрібно зрізати картопляне бадилля перед збиранням урожаю. Одні вважають це зайвою роботою, інші переконані, що така процедура допомагає отримати більші та якісніші бульби. Коли саме проводити цю процедуру, щоб не нашкодити рослинам і не втратити частину врожаю, пише «24 Канал».

Навіщо зрізати картопляне бадилля

Після завершення цвітіння картопля починає активно формувати бульби. У цей період рослина продовжує витрачати поживні речовини не лише на підземну частину, а й на підтримку зеленої маси.

Якщо бадилля надто густе та розвинене, воно може забирати значну частину вологи та поживних елементів. Після його видалення рослина спрямовує свої ресурси на дозрівання бульб, завдяки чому вони можуть вирости більшими та щільнішими.

Ще однією перевагою є зниження ризику поширення фітофторозу. Якщо на листі вже з'явилися ознаки хвороби, своєчасне видалення бадилля допомагає запобігти проникненню інфекції до бульб.

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Коли проводити скошування

Точні терміни залежать від сорту картоплі та погодних умов. Проте існує кілька ознак, які допоможуть визначити правильний момент.

Зазвичай бадилля зрізають приблизно за 7–10 днів до викопування врожаю. До цього часу більша частина рослини вже завершує свій розвиток.

Також варто звертати увагу на зовнішній вигляд кущів. Якщо близько 70 відсотків бадилля пожовкло та почало підсихати, це свідчить про наближення періоду збирання врожаю.

Важливо пам'ятати, що занадто раннє скошування може нашкодити. Фахівці радять не проводити процедуру раніше ніж через місяць після завершення цвітіння.

Особливості для різних сортів

Ранні сорти картоплі достигають швидше, тому і бадилля на них зрізають раніше. Таку картоплю зазвичай викопують наприкінці літа.

Пізньостиглі сорти продовжують розвиватися довше, тому поспішати зі скошуванням не варто. Бажано провести процедуру щонайменше за два-три тижні до настання стійких осінніх похолодань.

Як правильно зрізати бадилля

Для роботи використовують косу, секатор або тример. Зелену масу зрізають на висоті кількох сантиметрів над поверхнею ґрунту, залишаючи невеликі стебла.

Після цього бульби залишають у землі ще приблизно на тиждень. За цей час шкірка стає міцнішою, що покращує лежкість урожаю та зменшує ризик пошкоджень під час викопування.

Що робити зі зрізаним бадиллям

Якщо рослини були здоровими, залишки можна закласти в компостну купу. Однак у разі появи ознак фітофторозу або інших захворювань бадилля краще прибрати з ділянки та утилізувати.

Також не рекомендується використовувати картопляне бадилля як корм для худоби. Воно містить соланін – природну токсичну речовину, яка може викликати отруєння тварин.

Чи завжди потрібно косити бадилля

Скошування не є обов'язковою процедурою для кожного городу. Якщо бадилля вже природно висохло, а рослини залишаються здоровими, картоплю можна збирати і без попереднього зрізання.

Втім, у випадках, коли потрібно прискорити дозрівання врожаю, підготувати бульби до тривалого зберігання або захистити їх від поширення хвороб, видалення бадилля стає корисним агротехнічним прийомом, який давно використовують досвідчені городники.