Надлишок азотних добрив стимулює активний ріст зеленої маси

Період цвітіння картоплі вважається одним із найважливіших етапів розвитку рослини. Саме в цей час під землею активно формуються майбутні бульби, тому правильний догляд може суттєво вплинути на врожайність. Що зробити саме в цей період, пише VSN.

Часто городники помічають високі та пишні кущі, але під час збирання врожаю отримують лише кілька дрібних картоплин. Причиною нерідко стають помилки у підживленні та догляді.

Чому велике бадилля не означає великий урожай

Надлишок азотних добрив стимулює активний ріст зеленої маси. Кущі стають міцними та густими, однак рослина спрямовує всі сили на розвиток листя і стебел.

У період появи бутонів картопля більше потребує калію та фосфору. Саме ці елементи сприяють формуванню бульб і допомагають отримати більший урожай.

Оперативні, достовірні і найважливіші новини тут Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Підживіть картоплю деревним попелом

Одним із найдоступніших джерел калію та фосфору є деревний попіл. Його можна розсипати навколо кущів перед підгортанням або використовувати для приготування поживного розчину.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

Таке підживлення допомагає рослинам краще формувати бульби та зміцнює їхню стійкість до несприятливих умов.

Не забувайте про полив

Під час цвітіння картопля особливо гостро потребує вологи. Якщо стоїть спекотна та суха погода, нестача води може негативно вплинути на формування врожаю.

Поливати грядки рекомендують увечері або рано-вранці, коли немає палючого сонця. Це дозволяє волозі краще проникати у ґрунт і зменшує випаровування.

Правильно підгорніть кущі

Підгортання сприяє утворенню додаткових підземних пагонів, на яких формуються нові бульби. Найкраще проводити цю процедуру після дощу або поливу, коли ґрунт залишається вологим і пухким.

Суху та перегріту землю нагортати на кущі не рекомендують, оскільки це може негативно вплинути на кореневу систему.

Коли проводити роботи

Будь-які підживлення, поливи чи обробки варто виконувати вранці або ввечері. У спекотні години краплі води на листках можуть спричиняти опіки.

Крім того, прохолодний час доби дозволяє рослинам краще засвоювати поживні речовини та переносити доглядові процедури без стресу.