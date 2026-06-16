Картопля не потребує складного догляду

Багато людей без вагань викидають картоплю, яка почала проростати або втратила привабливий вигляд. Проте такі бульби ще можуть принести користь і стати основою для нового врожаю. Для цього зовсім не потрібні город, дача чи великий сад. Як виростити картоплю на балконі, терасі або невеликому подвір'ї, розповідає Simonakeroydgardenwriter.

Що знадобиться для вирощування

Для домашнього вирощування картоплі потрібно зовсім небагато:

кілька пророслих картоплин;

великий горщик або контейнер;

родючий пухкий ґрунт чи компост;

сонячне місце на балконі, терасі або подвір'ї.

Як посадити картоплю

На дно контейнера насипте шар ґрунту завтовшки приблизно 15–20 сантиметрів. Розкладіть картоплини так, щоб між ними залишалося трохи простору. Після цього засипте їх ґрунтом.

Поставте контейнер у добре освітлене місце. Для активного росту картоплі потрібно багато сонячного світла протягом дня.

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Навіщо поступово досипати ґрунт

Коли з'являться перші пагони та почнуть підніматися над поверхнею, додавайте нові порції ґрунту або компосту. Засипати потрібно нижню частину пагонів, залишаючи верхівки відкритими.

Цей прийом стимулює утворення додаткових бульб уздовж стебел і дозволяє отримати більший урожай навіть у невеликому контейнері.

Як доглядати за рослинами

Картопля не потребує складного догляду. Достатньо регулярно поливати рослини, не допускаючи пересихання ґрунту, та періодично перевіряти стан листя.

Особливо важливо підтримувати рівномірну вологість під час активного росту та формування бульб.

Коли збирати врожай

Після завершення цвітіння бадилля поступово починає жовтіти та в'янути. Це головна ознака того, що бульби дозріли.

Для збирання врожаю достатньо висипати вміст контейнера на плівку або іншу чисту поверхню. У ґрунті на вас чекатиме молода домашня картопля.