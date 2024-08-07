Садівники вважають серпень найбільш вдалим періодом для пересадки ірисів

У серпні теж можна пересаджувати та ділити іриси. Це підходящий час для того, щоб рослина встигла відновитися. Про правила пересадки пише «Ганок».

Правила пересадки багаторічних рослин у серпні

Головне правило – садити, ділити і пересаджувати рослини краще, коли спека почне спадати. Під час висадки багаторічних рослин заздалегідь потрібно підготувати ділянку. Перед перекопуванням землі потрібно внести компост або перегній. В ці органічні добрива треба додати суперфосфату 2-2,5 ст. л.

Після внесення добрив, ділянку треба добре полити, щоб спровокувати проростання бур’яну. Через кілька днів бур’ян прорвати та перекопати грунт.

Як ділити і пересаджувати іриси

Садівники вважають серпень найбільш вдалим періодом для пересадки ірисів. Це важливо робити регулярно, бо іриси дуже активно розвиваються.

Для пересадки потрібно брати здорові ланцюжки – «коронку» з міцним листям і шматочком молодого кореневища. Відкопані з кореневищем іриси слід перевірити, щоб не було підгнивання. Обріжте всі хворобливі відростки коріння і підріжте листя (до 10 см). Потім, готовий до пересадки ірис, треба продезинфікувати. Після викладіть коріння просушуватися на відкритому повітрі під сонцем на 4-5 годин.

Для кожного ірису викопується ямка, у лунку опускають кореневище ірису, присипають землею і утрамбовують руками. Корінь ірису повинен бути з рівнем грунту (не глибше, щоб не спровокувати загнивання). Іриси можна пересаджувати після цвітіння з серпня і до кінця вересня.