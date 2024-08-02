Для вкорінення живців у воді використовують пляшечки з темного скла з-під перекису водню

Пеларгонія – це трав’янисті багаторічні рослини, які відносять до родини геранієвих. Попри те, що рослина довго може рости на одному місці, її варто пересаджувати і оновлювати кущі через декілька років. Найкращий спосіб для цього – живцювання.

Коли краще розмножувати пеларгонію

Укореняти живці пеларгонії можна цілий рік, але найкраще це робити з серпня по вересень або з лютого по травень, пише «В саду і дома».

Період з серпня по вересень – найбільш вдалий час для розмноження пеларгонії. Якщо немає сильної спеки, живцювання починають з середини серпня. В цей час на кущах багато сильних гілок з короткими міжвузлями. Живцювання можна продовжувати до жовтня, поки рослини не відцвітуть (термін цвітіння залежить від сорту). Пеларгонії, вкорінені не пізніш вересня, добре зимують у будинку на підвіконнях.

Процес живцювання пеларгонії

На матковій рослині вибирають найдовшу гілку і зрізають у неї верхівку (5-7 см) на рівні трохи нижче листового вузла. Робочий інструмент обов'язково попередньо дезінфікують спиртом або перекисом водню. Якщо держак невеликий і росте всередину куща, його можна акуратно відламати руками (так, щоб не пошкодити гілку).

Із зрізаного черешка видаляють все нижнє листя, залишають тільки 2-3 верхні листочки. Чим більше листя, тим менше їх потрібно залишити. Також видаляють всі прилистники, квітки або бутони. Держак залишають полежати в спокої хоча б годину, щоб зріз трохи підсох.

Вкорінення у воді

Для вкорінення живців у воді використовують пляшечки з темного скла з-під перекису водню. Наливають в них охолоджену кип'ячену воду, додають одну таблетку активованого вугілля. Потім держак занурюють у воду на 2 см і ставлять пляшку в тепле світле місце. Воду міняють раз в тиждень. Як тільки з'являться маленькі корінці, держак можна посадити в стаканчик з торф'яним грунтом. Чекати довгих корінців в цьому випадку не потрібно, чим вони коротші при посадці, тим краще і швидше рослина приживеться в грунті.

Вкорінення

Живці і сортових, і «безіменних» пеларгоний однаково добре формують кореневу систему як у воді, так і в грунті. Звичайно, найзручніший варіант – укорінення рослин в торф'яних таблетках, але зараз вони стали досить дорогими, тому я можна икористати воду і торф'яний грунт. Обидва способи хороші, але торф'яної грунт підходить для живців будь-якого розміру, а вода – тільки для великих.

При укоріненні в торф'яному грунті головне правильно підібрати субстрат. Для маленьких живців беруть грунт «Класман для розсади», а для великих «Поліський для розсади». Додають в нього перліт в співвідношенні 1:1. Як ємність використовують одноразові стаканчики об'ємом 100 мл з прозорого пластика. На дно кожного стаканчика насипають вермикуліт або крихту з пінопласту (шар 1 см). Грунт злегка зволожують, заповнюють ним стаканчики, олівцем роблять посередині отвір і заглиблюють держак на 2-3 см. Субстрат навколо держака ущільнюють і ставлять стаканчики в тепле і світле місце. У міру підсихання грунт помірно поливають по краю стаканчика. Якщо ви звикли рясно поливати рослини, краще зробіть в дні стаканчиків отвори, поставте їх на піддон і наливайте воду в нього.

Коріння з'являються на другий-третій тиждень. Коли їх стає багато, акуратно пересаджують держак в горщик діаметром 9 см, заповнений грунтом для дорослих пеларгоний, наприклад «Поліський універсальний» або «Поліський з біогумусом». Не поспішайте давати вкорінені живці відразу великий горщик. Обсяг землі для пеларгонії краще збільшувати поступово, тоді рослина буде здоровою і квітучою.