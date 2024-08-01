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Від того, коли і як буде зібране насіння, залежить чи наскільки гарною буде ваша клумба наступного року

Чорнобривці – це однорічні квіти, тому, щоб не купляти щороку нове насіння, ви можете зібрати його зі своїх квітів. Коли час це зробити, та як правильно обірвати квітку, пише Zprz.city. Від того, коли і як буде зібране насіння, залежить наскільки гарною буде ваша клумба наступного року. Кілька кроків, які вам допоможуть зібрати та зберегти насіння з чорнобривців: вибір належного моменту. Насіння чорнобривців найкраще збирати, коли вони повністю дозріли. Це може відбуватися в серпні або вересні; збирання насіння. Використовуйте гострі ножиці або секатор, щоб обрізати китиці з насінням і залиште їх сушитися на відкритому повітрі протягом декількох тижнів. Перевертайте їх регулярно, щоб забезпечити рівномірне сушіння; відокремлення насіння. Після того, як китиці повністю висохнуть, відокремте насіння від решти рослини. Для цього потрусіть китицею над чистою поверхнею і насіння випаде; сортування. Відсортуйте насіння, прибираючи будь-які пошкоджені або непридатні насінини; зберігання. Помістіть насіння в сухий та прохолодний контейнер. Додайте силікагель або пакети, щоб запобігти появі надлишкової вологи. Зберігайте контейнер у сухому, темному місці при температурі близько 0-5 °C.

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