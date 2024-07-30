Посівний календар на серпень 2024 року: що і коли садити
Сприятливі дні для садівництва у серпні
У серпні вся ваша літня праця дасть свої плоди, овочі та фрукти починають родити і урожай потрібно правильно і вчасно зібрати. Якщо восени ви хочете отримати ще одну порцію врожаю, то у серпні ви ще встигаєте посадити дещо. Коли будть сприятливі дні для цього у серпні пише «Зелена садиба».
Посівний календар на серпень 2024 року
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 3-5, 19, 22, 23 серпня. Сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 2, 8-17, 20, 21, 24, 25, 28-30 серпня.
Коренеплоди:
- редис, редька – 1, 2, 8-10, 26-30;
- картопля – 24, 25;
- морква, буряк – 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30.
Цибулеві:
- цибуля на зелень – 9-17, 20, 21;
- часник – 8-10;
- декоративно-їстівні цибулі – 8-13, 16, 17.
Овочі:
- перець декоративний та гострий – 11-13, 16, 17;
- огірки – 1, 2, 11-13, 16, 17, 28, 30;
- рання капуста, кале – 8-13, 16, 17;
- кабачки, патисони, гарбуз-сквош – 1, 2, 28-30;
- спаржа – 8-13, 16, 17;
- стручкові (квасоля, горох) – 8-10, 16, 17, 26, 27;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 7-17;
- міцелій – 1, 2, 8-10, 20, 21, 24, 25, 28-30.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 8-13, 16, 17;
- шпинат – 16, 17, 20, 21, 24, 25;
- рукола, крес, листова гірчиця – 11-13;
- мангольд, щавель – 16, 17, 20, 21, 24, 25;
- кріп, петрушка, кінза – 9-17;
- базилік, материнка, розмарин, інші пряні трави – 1, 2, 6-10, 28-30;
- лікарські та чайні культури – 1, 2, 6-10, 24-30;
- мікрозелень – 1, 2, 20, 21, 28-30.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1, 2,11-13, 24-30;
- фундук – 24, 25;
- калина, шипшина, горобина – 14, 15, 24, 25, 28-30;
- обліпиха – 14, 15, 20, 21, 24, 25, 28-30;
- глід – 11-13, 24, 25;
- малина, ожина – 11-13, 24, 25, 28-30;
- смородина – 11-13, 16, 17, 20, 21, 24, 25, 28-31;
- аґрус – 1, 2, 11-13, 16, 17, 24, 25, 28-30;
- виноград – 1, 2, 8-15, 20, 21, 24, 25, 28-30.
Декоративні рослини:
- однорічники – 1, 2, 6-10, 28-30;
- цибулинні та бульбові – 6, 7, 11-13, 16, 17, 20, 21, 24-27;
- трав’янисті багаторічники – 1, 2, 6-10, 23-30;
- хвойні – 4, 6, 7;
- живі огорожі – 6, 7, 31;
- чагарники та дерева – 6, 7, 14, 15, 24, 25, 28-31;
- ліани – 6, 7, 14, 15, 26, 27;
- газони – 1, 2, 6, 7, 14, 15, 28-30;
- сидерати – 1, 2, 5-7, 10-15, 28-30.
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