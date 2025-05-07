Якщо троянда росте у тіні або на перезволоженій ділянці, подумайте про пересадку

Троянди заслужено вважаються одними з найвишуканіших прикрас будь-якого саду. Але навіть ці граційні рослини не завжди ростуть без проблем. Якщо частина вашого куща почала всихати або виглядає ослабленою – не поспішайте його викопувати. У більшості випадків рослину ще можна врятувати. Як це зробити пише Martha Stewart.

Що може викликати відмирання троянди

Зовнішній стан троянди часто залежить від багатьох факторів. Серед основних причин ослаблення куща:

нестача поживних речовин у ґрунті;

грибкові ураження чи вірусні інфекції;

навала шкідників;

старіння рослини;

надмірна вологість або нестача світла;

погане провітрювання ділянки;

невдало проведене обрізання або пересадка.

Троянди надзвичайно чутливі до умов зростання, тому дуже важливо дотримуватись базових правил догляду.

Етапи відновлення пошкодженого куща

Обрізка пошкоджених частин

Щойно помітили висохлі чи почорнілі гілки – обріжте їх до здорової частини. Зелена тканина під корою свідчить про життєздатність пагону. Для обрізки використовуйте чистий, гострий секатор. Різ робіть під нахилом, приблизно 45 градусів. Якщо більша частина куща мертва – радикальне обрізання іноді допомагає запустити процес відновлення.

Огляд листя

Пожовклі, поцятковані плямами або пошкоджені листки можуть свідчити про хвороби або шкідників. У такому випадку зірвіть кілька листків і зверніться до спеціалістів у садовому центрі – вони допоможуть підібрати потрібний засіб: від фунгіцидів до інсектицидів. Якщо бажаєте обійтися без хімії, спробуйте народні методи. Наприклад, обприскування мильною водою або настоєм часнику.

Полив та підживлення

Рослині потрібні сили на відновлення. Поливайте її глибоко, але не часто, уникаючи застою води біля коренів. Підгодуйте добривами, що містять фосфор та калій, або додайте добре перепрілий компост. Для кращого утримання вологи навколо куща бажано використати мульчу.

Умови вирощування

Якщо троянда росте у тіні або на перезволоженій ділянці, подумайте про пересадку. Оптимальні умови для неї – добре освітлене місце з дренованим ґрунтом і гарною циркуляцією повітря. Троянди потребують щонайменше 6 годин сонячного світла на добу.