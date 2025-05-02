Звичні квіти можуть бути не тільки декоративними, але й корисними для здоров'я

Багато садівників іноді цікавляться, що можна приготувати з рослин, які ростуть у їхніх квітниках. Однак не всі знають, що звичні квіти можуть бути не тільки декоративними, але й корисними для здоров'я, а також використовуватися в кулінарії. Які їстівні квіти посадити у саду, пише Вest home ideas.

Настурція

Ця яскрава однорічна рослина має квіти різних кольорів, таких як рожевий, оранжевий, кремовий і темно-бордовий. Настурцію часто використовують для вертикального озеленення і можна зустріти на клумбах та бордюрах. Вона любить сонячні місця і погано росте на сильно удобрених ґрунтах. Квіти, листя і навіть насіння настурції широко застосовуються в кулінарії.

Фіалка

Фіалка, що є багаторічною рослиною, радує нас своїми квітами, які можуть бути синіми, лавандовими, фіолетовими або навіть бархатистими. Ця рослина цвіте з весни і до заморозків. Квітки фіалки чудово підходять для приготування смачного варення чи джему.

Хризантема

Ця невибаглива рослина має різноманітні види і може мати як махрові, так і немахрові суцвіття. Хризантеми часто прикрашають великі клумби та рабатки, а їхнє листя додають до салатів і супів, надаючи стравам особливого смаку.