Щоб гортензії почувались комфортно, підбирайте до них рослини, які люблять ті самі умови

Гортензії – справжня окраса будь-якого саду. Вони милують око рясним цвітом і різноманіттям кольорів – від ніжно-блакитного до яскраво-рожевого. Та попри свою красу й витривалість, ці декоративні кущі досить вибагливі до сусідства. Деякі рослини можуть пригнічувати їх розвиток або просто не підходити за умовами зростання. Якщо хочете, щоб гортензії тішили вас довго, важливо знати, з ким їм не по дорозі, пише «24 Канал».

Яких рослин слід уникати біля гортензій

Гортензії полюбляють вологий, добре зволожений ґрунт і легку півтінь. А ось їх небажані сусіди часто віддають перевагу сонячним і сухим ділянкам. Через це виникає конкуренція за ресурси, і жодна рослина не почувається повноцінно.

Лаванда – хоч і виглядає ефектно поряд із гортензіями, має зовсім інші вподобання: сонце, сухе повітря та мінімальний полив. Волога, якої потребують гортензії, може швидко згубити цю середземноморську красуню.

Горіх (особливо волоський) виділяє специфічні речовини, що гальмують ріст інших культур. Таке хімічне сусідство – не найкращий варіант для гортензії, тож варто тримати ці рослини на відстані.

Троянди – ще один приклад «несумісної краси». Вони люблять сонце, менше вологи та простору довкола. А от гортензії більше пасує волога півтінь. Разом їм буде незручно.

Соняшники мають властивість пригнічувати розвиток рослин, що ростуть поряд. Вони активно споживають поживні речовини з ґрунту та виділяють сполуки, що можуть гальмувати гортензії.

Розмарин і чебрець – посухостійкі ароматичні рослини. Вони віддають перевагу сонячним і сухим місцям, а постійна волога, необхідна гортензіям, їм лише зашкодить.

Очиток – сукулент, який чудово росте на бідних, сухих ґрунтах, де гортензії просто не виживуть. Сусідство цих рослин матиме негативний вплив на обидві сторони.

Часник та чорнобривці, попри свої захисні властивості від шкідників, виділяють алелопатичні сполуки – речовини, які можуть заважати росту інших рослин, включно з гортензією.

Золотушник – ще один приклад рослини, яка здатна впливати на сусідів через виділення хімічних речовин у ґрунт. Поруч із гортензіями він може загальмувати їхній ріст.

Як обрати правильних сусідів для гортензії

Щоб гортензії почувались комфортно, підбирайте до них рослини, які люблять ті самі умови: півтінь, постійна вологість і легка кислотність ґрунту. Гарно поєднуються з ними астильби, хости, папороті, бруннери та інші вологолюбні культури.

Також звертайте увагу на колірну гаму. Наприклад, до блакитних гортензій пасуватимуть жовті або білі квіти, а до рожевих – фіолетові чи сріблясто-зелені.

Ще одна порада: обирайте такі культури, що мають різний період цвітіння. Це дозволить вам милуватися красою саду впродовж усього сезону, без перерв на «перепочинок» між хвилями цвітіння.

А якщо хочете підсилити користь для гортензії, зверніть увагу на рослини-компаньйони, які покращують ґрунт або приваблюють корисних комах, наприклад, ехінацею чи монарду.