Тюльпани, вирощені в горщиках, зазвичай не відновлюються після цвітіння

Тюльпани – це не лише символ весни, а й справжня прикраса будь-якої клумби. Щоб вони радували вас своєю красою щороку, важливо правильно доглядати за ними після завершення цвітіння. «Сенсація» дає кілька порад від досвідчених садівників, як доглядати за квітами після цвітіння.

Догляд після цвітіння: чому не варто поспішати з обрізкою

Після того, як тюльпани відцвітуть, багато хто помилково обрізає їх одразу. Однак це може негативно вплинути на їхнє здоров'я та цвітіння наступного року. Листя тюльпанів продовжує фотосинтезувати, накопичуючи поживні речовини в цибулині. Тому важливо дочекатися, поки листя пожовтіє та висохне природним шляхом, зазвичай протягом 4-6 тижнів після цвітіння .

Підживлення після цвітіння

Для підтримки цибулин тюльпанів у хорошому стані після цвітіння рекомендується підживлення. Використовуйте добрива з високим вмістом фосфору та калію, що сприяють розвитку цибулини. Уникайте використання свіжого гною, оскільки він може призвести до загнивання цибулин .

Пересадка та зберігання цибулин

Сортові тюльпани рекомендується пересаджувати кожні 3 роки. Найкращий час для цього – кінець липня, коли цибулини визріли, але ще не почали рости. Під час викопування зверніть увагу на дрібні цибулинки, які утворюються біля основної. Їх бажано відокремити та висадити окремо. У перший рік вони не зацвітуть, але наступного сезону точно прикрасять вашу клумбу.

Після викопування цибулини слід очистити від землі, висушити в прохолодному, сухому місці та зберігати в добре вентильованих контейнерах, таких як сітки або паперові пакети. Температура зберігання повинна бути близько 5°C. У вересні цибулини можна висаджувати знову у відкритий ґрунт .

Догляд за тюльпанами в горщиках

Тюльпани, вирощені в горщиках, зазвичай не відновлюються після цвітіння. Їх можна викинути після відцвітання. Якщо ви хочете зберегти цибулини, після відцвітання обріжте стебла до рівня ґрунту, продовжуйте поливати та підживлювати рослину до повного пожовтіння листя. Після цього викопайте цибулини, очистіть від землі, висушіть і зберігайте в прохолодному, сухому місці до осені, коли їх можна буде висадити знову .

Захист від шкідників та хвороб

Після цвітіння тюльпани можуть бути вразливими до шкідників та хвороб. Регулярно оглядайте рослини на наявність попелиць, павутинного кліща та борошнистої роси. При виявленні шкідників обробляйте рослини відповідними засобами або видаляйте уражені частини вручну.