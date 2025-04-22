Красиві, але небезпечні для городу: як позбутися кульбаб на ділянці
Одним із простих способів боротьби з цим бур’яном є сіль
Кульбаби, хоч і милують око навесні, часто стають справжньою проблемою для городників. Вони швидко розростаються, витісняючи культурні рослини та виснажуючи ґрунт. Одним із простих і доступних способів боротьби з цим бур’яном є використання одного продукту, який є вдома у всіх, пише «Сенсація».
Як діє сіль та окріп
Коли кухонна сіль потрапляє на листя та коріння кульбаби разом із гарячою водою, вона проникає у тканини рослини, пошкоджуючи їх і пригнічуючи життєві процеси. Такий розчин ефективно знищує бур’ян без потреби у хімічних гербіцидах. Найкраще застосовувати цей метод на початкових стадіях росту рослин.
Як правильно застосовувати
- Закип’ятіть 5 літрів води та розчиніть у ній приблизно 1 кг кухонної солі.
- Отриманим розчином точково полийте бур’яни, уникаючи попадання на інші рослини.
- Застосовуйте у суху погоду, щоб засіб не розтікся на сусідні ділянки.
Заходи безпеки:
- не використовуйте соляний розчин на великих площах, особливо в місцях, де планується посадка культурних рослин, сіль може погіршити родючість ґрунту;
- не допускайте потрапляння розчину на корисні рослини або зону їхнього коріння;
- після обробки бур’ян почне в’янути протягом кількох днів.
Додаткові поради:
- для профілактики появи нових бур’янів можна мульчувати ґрунт тирсою, сіном або корою;
- регулярно перевіряйте ділянку та видаляйте бур’яни, які проростають повторно;
- засівання порожніх ділянок газонною травою або сидератами допоможе запобігти поширенню насіння кульбаби.
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