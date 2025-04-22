Одним із простих способів боротьби з цим бур’яном є сіль

Кульбаби, хоч і милують око навесні, часто стають справжньою проблемою для городників. Вони швидко розростаються, витісняючи культурні рослини та виснажуючи ґрунт. Одним із простих і доступних способів боротьби з цим бур’яном є використання одного продукту, який є вдома у всіх, пише «Сенсація».

Як діє сіль та окріп

Коли кухонна сіль потрапляє на листя та коріння кульбаби разом із гарячою водою, вона проникає у тканини рослини, пошкоджуючи їх і пригнічуючи життєві процеси. Такий розчин ефективно знищує бур’ян без потреби у хімічних гербіцидах. Найкраще застосовувати цей метод на початкових стадіях росту рослин.

Як правильно застосовувати

Закип’ятіть 5 літрів води та розчиніть у ній приблизно 1 кг кухонної солі. Отриманим розчином точково полийте бур’яни, уникаючи попадання на інші рослини. Застосовуйте у суху погоду, щоб засіб не розтікся на сусідні ділянки.

Заходи безпеки:

не використовуйте соляний розчин на великих площах, особливо в місцях, де планується посадка культурних рослин, сіль може погіршити родючість ґрунту;

не допускайте потрапляння розчину на корисні рослини або зону їхнього коріння;

після обробки бур’ян почне в’янути протягом кількох днів.

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