Щоб ваші троянди не втратили сили та красу влітку, досвідчені садівники рекомендують два ефективні способи посадки

Кущові троянди – справжня окраса будь-якого квітника. Вони вражають пишним цвітінням і неповторним ароматом. Але навіть ці витривалі квіти можуть не витримати спеки, якщо посадити їх неправильно. Особливо це стосується регіонів із жарким кліматом, де сонце безжально випалює землю. Якими способами садити кущові троянди, пишуть «Добрі новини».

Щоб ваші троянди не втратили сили та красу влітку, досвідчені садівники рекомендують два ефективні способи посадки, які допоможуть їм прижитися й благополучно перенести спеку.

Посадка в захищеному місці та мульчування

Хоча троянди дійсно люблять сонячні місця, надмірне сонячне випромінювання в середині дня може їм зашкодити. У південних регіонах пряме полуденне сонце нерідко викликає опіки на листках і навіть на бутонах.

Тому краще вибрати місце, де троянди будуть отримувати м’яке ранкове або вечірнє світло, а вдень – опинятися в напівтіні. Ідеальним варіантом буде місце біля дерев з розрідженим листям або під перголою, яка створює легке затінення.

Ще один важливий момент – мульчування. Шар мульчі з органічних матеріалів (тирса, кора, солома) товщиною 5-7 см допоможе зберегти вологу біля коріння, охолодить ґрунт у спеку та перешкоджатиме росту бур’янів. Завдяки цьому коренева система буде краще захищена від перегріву та пересихання.

Троянда на «водяній подушці»

Один із найефективніших прийомів, який допомагає трояндам пережити спеку після посадки – це водяна подушка. Просте, але дієве рішення, яке дозволяє зволожити ґрунт на глибину, де розташовуватиметься основне коріння.

Перед посадкою в яму (глибиною близько 40-50 см) слід вилити 2-3 відра води. Після того як волога вбереться, на дно додають родючий шар землі, змішаної з компостом або перегноєм. Потім висаджують троянду, обережно розправляючи корінці, і засипають їх ґрунтом.

Цей метод забезпечує тривале зволоження навколо кореневища, навіть якщо температура повітря висока. У перші тижні після посадки особливо важливо додатково зрошувати кущ у вечірній час – це допомагає зменшити стрес від спеки.

Що робити не варто

Щоб уникнути помилок, зверніть увагу на такі поради: