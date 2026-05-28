Платтяна міль може швидко зіпсувати одяг із натуральних тканин. І найбільшу шкоду завдають не дорослі метелики, а личинки, які живляться волокнами тканини. Express розповідає, як позбутися платтяної молі з шафи.

Як позбутися платтяної молі?

Знайти міль на тканинах доволі важко, адже вона може бути сірого або темно-коричневого кольору. І хоча дорослі особини не їстимуть одяг, личинки харчуватимуться багатими кератином волокнами. Про наявність молі можуть свідчити маленькі дірки на одязі.

Щоб позбутися молі, спорожніть шафу, де знайшли пошкоджений одяг. Після цього пропилососьте кожну поверхню та тканину, а потім за допомогою невеликої насадки проведіть ретельне очищення у щілинах.

Після цього помийте полиці та будь-які інші поверхні навколо гарячою водою з мийним засобом для посуду, а потім залиште їх висихати на повітрі.

Те саме стосується килимів, які знаходяться поблизу шафи, оскільки вони також можуть бути заражені личинками. Яйця, личинки та дорослу міль можна знищити за допомогою прання в гарячій воді або в хімчистці, тому ви можете врятувати будь-який незначно пошкоджений одяг.

Після прання та висихання поверніть одяг у чисту шафу та купіть невеликі паперові пакетики зі свіжою лавандою, щоб відлякувати міль.