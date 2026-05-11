Кліщі використовують рослини як місце для очікування майбутньої жертви. Вони не стрибають і не літають, тому підіймаються на траву, листя або гілки, щоб зачепитися за людину чи тварину під час контакту. Найбільше паразитів приваблюють вологі та затінені місця, де вони можуть довше зберігати активність. Особливо сприятливими для них є густі зарості, лісові галявини та занедбані ділянки. На яких рослинах живуть кліщі в домі і в саду, пише Every Day.

На яких рослинах найчастіше сидять кліщі

Найчастіше кліщі трапляються на високій траві та чагарниках. Саме там вони мають найбільше шансів потрапити на тварину або людину.

Особливо небезпечними вважаються:

пирій;

осока;

папороть;

шипшина;

ожина;

малина;

амброзія;

дикі польові трави.

У садах кліщі часто ховаються у густих декоративних кущах і біля вологих ділянок із високою рослинністю.

Які кліщі можуть жити на рослинах

В Україні найпоширенішими є іксодові кліщі. Саме вони переносять небезпечні захворювання, зокрема бореліоз.

Також на рослинах зустрічаються павутинні кліщі, які шкодять уже самим культурам. Вони живляться соком листя, через що рослини жовтіють, слабшають і поступово засихають.

Найчастіше павутинний кліщ уражає:

огірки;

помідори;

троянди;

полуницю;

кімнатні квіти.

Чому кліщів стало більше

Фахівці пов’язують збільшення кількості кліщів із теплими зимами та тривалими періодами вологої погоди. Через зміни клімату паразити довше залишаються активними та швидше розмножуються. Особливо помітно це у лісових регіонах України та на територіях із густою рослинністю.

Чи можуть кліщі бути на кімнатних рослинах

У квартирах найчастіше з’являється павутинний кліщ. Він активно розмножується у сухому та теплому повітрі, особливо під час опалювального сезону.

Ознаки зараження:

світлі плями на листках;

тонка павутина;

висихання країв листя;

повільний ріст рослини.

Щоб запобігти поширенню шкідника, важливо регулярно оглядати рослини та підтримувати достатню вологість повітря.

Як захиститися від кліщів на природі

Під час прогулянок варто уникати густих заростей і високої трави. Для додаткового захисту рекомендують використовувати репеленти та закритий одяг.

Після перебування на природі необхідно оглянути:

шию;

пахви;

ноги;

ділянки за колінами;

волосисту частину голови.

Домашніх тварин також слід перевіряти після кожної прогулянки.

Які рослини допомагають відлякувати кліщів

Деякі рослини мають різкий аромат, який паразити переносять погано. Для профілактики на ділянці часто висаджують:

пижмо;

полин;

лаванду;

м’яту;

базилік.

Такі рослини допомагають знизити ризик появи кліщів біля будинку та в саду.