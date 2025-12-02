Шкідники часто потрапляють у дім разом із новою рослиною

Якщо ваша улюблена кімнатна квітка раптом почала чахнути, скидати листя або на ній з’явилася липка речовина, то це ознаки того, що рослину атакували шкідники. Які шкідники найчастіше атакують домашні рослини і як з ними боротися, пише Southern living.

Найпоширеніші шкідники кімнатних рослин

Павутинний кліщ. Їх ознаки – кремові цятки розміром із крапку, найчастіше на нижньому боці листя, інколи може з’являтися тонка павутинка. Перед видимими ознаками часто з’являються світлі плями на листках і їх осипання. Щоб боротися з кліщами, рослину потрібно винести на вулицю і обприскувати олією або інсектицидним милом кілька разів на тиждень.

Білявки. Це крихітні білі комахи з крилами, що виділяють липку речовину (медяну росу) на листках. Рослину слід винести на вулицю і обробити інсектицидним милом, покриваючи її всю. При сильному зараженні можуть знадобитися системні препарати або повна утилізація рослини.

Щитівка. Має воскове покриття коричневого або сірого кольору, іноді залишає липку медяну росу. Легше боротися з молодими особинами до появи твердого панцира. Для цього використовують системні препарати.

Воші. Білуваті, овальні комахи з восковим нальотом, повільні. Молоді особини менші, але схожі за зовнішнім виглядом. Зазвичай зосереджуються на нижньому боці листків і в місцях з’єднання листя зі стеблом. При невеликих зараженнях їх можна знищувати за допомогою ватного тампона з 70% спиртом або обприскувати інсектицидним милом. При великих – рослину краще утилізувати.

Грибні комарики. Дрібні мошки близько 3 мм, які літають навколо рослин. Вони харчуються органічною речовиною в ґрунті і майже не шкодять рослині, але дуже дратують. Щоб зменшити їх кількість, скорочують полив або використовують жовті липкі пастки. Також можна обробити ґрунт бактерією Bacillus thuringiensis var, яка знищує личинок.

Шкідники часто потрапляють у дім разом із новою рослиною. Умови в будинку створюють сприятливе середовище для їх швидкого розмноження. Деякі шкідники можуть з’явитися разом із рослиною, яка провела літо на вулиці.

Щоб запобігти зараженню, потрібно регулярно перевіряти вазони, особливо листя знизу та у важкодоступних місцях. Нові рослини краще ізолювати на кілька тижнів перед тим, як ставити їх серед інших. Також можна обробити всі квіти перед занесенням у дім інсектицидним милом, дотримуючись інструкції на упаковці.