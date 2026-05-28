Килимок у ванній кімнаті постійно контактує з вологою, через що на ньому швидко накопичуються бактерії, грибок та неприємні запахи. Попри це, багато людей перуть його значно рідше, ніж рекомендуються фахівці. Martha Stewart розповідає, як часто потрібно прати килимок у ванній.

Як часто потрібно прати килимок для ванної?

Для забезпечення оптимальної гігієни в оселі намагайтеся прати килимок для ванної щотижня.

«Оскільки килимки для ванної вбирають воду, залишки мила, шкірні жири та відмерлі клітини шкіри, вони тривалий час залишаються вологими. Це створює ідеальне середовище для розмноження бактерій, цвілі та грибків. Навіть якщо килимок виглядає чистим, мікроорганізми можуть швидко накопичуватися, що призводить до неприємних запахів та можливих шкірних проблем. Регулярне прання допомагає підтримувати гігієну у ванній кімнаті», – зазначає Алісія Соколовська, президентка та співголова компанії AspenClean.

Можливо, вам доведеться прати килимок частіше, якщо ванною користуються кілька людей, ви щодня приймаєте душ або ванну, у ванній кімнаті недостатньо вентиляції, на килимок наступають ваші домашні тварини, або ви помічаєте неприємний запах або цвіль. У таких випадках ідеально прати килимок кожні 3–4 дні, зазначає Бекі Рапінчук, засновниця Clean Mama.

Як прати килимок для ванної?

Звичайні бавовняні або мікрофіброві килимки для ванної можна прати в пральній машині на стандартному або інтенсивному режимі з використанням теплої води. Прати їх краще окремо від одягу або разом з іншими рушниками, щоб запобігти перенесенню ворсу та забезпечити ретельне очищення.

Обов’язково використовуйте звичайний рідкий пральний порошок, але не додавайте його занадто багато, оскільки надлишок порошку може накопичуватися у волокнах і з часом зробити килимок жорстким.