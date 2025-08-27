Пергамент можна замінити креслярською калькою, адже вона тонка та вощена, тому ідеально замінить папір

Пергамент для випікання – справді зручна річ, але не завжди є під рукою. Що ж робити, якщо він закінчився, а страва вже майже готова до випікання? «24 канал» розповідає про кілька доступних замін.

Чим замінити пергаменний папір для випічки?

Рукав для запікання.

Розріжте цей рукав на пласти та викладіть на деко, а зверху покладіть вироби з тіста. Випічка буде добре відставати.

Креслярська калька

Пергамент можна замінити креслярською калькою, адже вона тонка та вощена, тому ідеально замінить папір.

Силіконовий килимок

Такий килимок практичний, адже його можна використовувати багато разів. Також він зручний тим, що на ньому можна вимішувати тісто.

Фольга

На фользі можна навіть запікати високі бісквіти, однак варто бути обережними, оскільки при тривалому запіканні вона може пристати до коржа знизу.