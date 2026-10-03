Є кілька поширених причин, через які тісто не набуває потрібної консистенції

Якщо після замішування тісто залишається сухим, розсипається та не тримає форму, це ще не означає, що його доведеться викидати. Часто проблему можна легко виправити. Ukr.Media розповідає, що додати до тіста, щоб зробити його м’яким та еластичним.

Чому тісто стає сухим?

Є кілька поширених причин, через які тісто не набуває потрібної консистенції:

Ви не дали тісту «відпочити». Відразу після змішування борошно не повністю зволожується, через що може виглядати сухим. Але якщо ви щільно загорнете його в харчову плівку і дасте йому настоятися хоча б 30 хвилин, у борошна з’явиться шанс повністю увібрати вологу.

Забагато борошна. Така проблема часто виникає, коли борошно відмірюють склянкою. Якщо зачерпувати його безпосередньо з пакета, воно може ущільнюватися, через що легко взяти більше, ніж передбачено рецептом. Щоб уникнути цього, інгредієнт краще зважувати на кухонних вагах.

Ви не доклали достатньо зусиль. Іноді якщо тісто здається сухим, це може бути пов’язано з тим, що рідина в ньому розподілена нерівномірно. Часто центр тіста може бути вологим, а зовнішня частина – сухою. Тому краще помісіть тісто ще трохи, поки воно не збереться в грудку. Цього може бути достатньо, щоб виправити ситуацію.

Як врятувати сухе тісто?

Якщо тісто все ще залишається сухим, спробуйте додати трохи рідини. Вливайте її поступово, приблизно по одній столовій ложці, щоразу перемішуючи тісто, доки воно не збереться в однорідну масу. Не вимішуйте його надто довго, оскільки через це тісто може стати жорстким.

Використовуйте ту саму рідину, яка вказана в рецепті, наприклад воду або молоко. Для пісочного тіста вона має бути холодною. Якщо ж готуєте дріжджове тісто, температура рідини залежить від конкретного рецепта, але зазвичай вона має бути не холодною і не надто гарячою.

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