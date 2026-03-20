Будинок, у якому має квартиру теща Бріки Наталія Андрушек

Родичі заступника начальника рівненського управління Служби безпеки України Ігоря Бріки, який фігурує у справі про вимагання понад 600 тис. доларів хабаря, володіють дорогою нерухомістю в Києві. Про це повідомило «Слідство.Інфо» в п’ятницю, 20 березня.

Журналісти виявили квартиру ймовірної тещі Бріки, Наталії Андрушек. Адреса помешкання співпадає з чернігівською пропискою дружини Ігоря Тетяни, а прізвище та вік жінки дозволяють припустити, що вона може бути матір’ю дружини.

У серпні 2022 року 63-річна Наталія Андрушек придбала у Києві квартиру в ЖК бізнес-класу «Голосієво». За даними сайту з продажу нерухомості ЛУН, середня вартість квадратного метра в цьому комплексі становить близько 87,5 тис. грн. Тож квартира площею 105,7 м² зараз могла б коштувати понад 9 млн грн. У відкритих реєстрах немає інформації про підприємницьку діяльність Наталії.

Водночас невідомо, чи працював Ігор Бріка у Службі безпеки на момент купівлі цієї нерухомості. Найдавніша згадка про його роботу у відомстві датується 2023 роком – тоді він вручав грамоту від управління СБУ начальнику Рівненського обласного госпіталю ветеранів війни та депутату обласної ради Андрію Бурачику.

Андрій Бурачик та Ігор Бріка (Фото Рівненської ОВА)

За даними журналістів, дружина Бріки Тетяна на момент купівлі квартири працювала головною спеціалісткою відділу обліку та управління об’єктами державної власності в регіональному управлінні Фонду державного майна по Київській області, а з березня 2025 року вона очолює управління економічного та агропромислового розвитку, житлово-комунального господарства, містобудування та архітектури Рівненської РВА.

«Слідство.Інфо» намагалося з’ясувати у Тетяни Бріки, чи мав Ігор Бріка вплив на її призначення, проте жінка від коментарів відмовилася. Наталія Андрушек також не відповіла на запитання щодо вартості квартири та джерел доходів.

Мати Ігоря Бріки, Катерина, теж має нерухомість у Києві. У серпні 2023 року вона придбала паркомісце площею 18,9 м² у будинку поруч із квартирою ймовірної свахи. За даними YouControl, з травня 2022 року Катерина Бріка зареєстрована підприємницею у Чернігові та здає в оренду вантажні автомобілі. Журналісти телефонували на її ФОП, щоб дізнатися про можливий зв’язок сина з купівлею, проте відповіді не отримали.

Сам Ігор Бріка має квартиру у рівненській новобудові площею 83,3 м2. Ймовірно, він отримав її як працівник СБУ: раніше це майно належало Управлінню служби безпеки. Сьогодні квартиру аналогічної площі у цьому будинку продають майже за 4 млн грн.

Нагадаємо, 16 березня правоохоронці затримали заступника начальника УСБУ у Рівненській області Ігоря Бріку, а також заступника начальника управління СБУ у Києві та Київській області Олега Токарчука і посередника Андрія Авдієвського. За даними слідства, вони вимагали від підприємця понад 600 тис. доларів за закриття кримінального провадження щодо бурштинового бізнесу та усунення перешкод у його діяльності. Фігурантів викрили під час передачі понад 250 тис. доларів посереднику.

18 березня Ігоря Бріку та Андрія Авдієвського відправили під варту з можливістю внесення 998 тис. грн застави кожен. Олегу Токарчуку призначили заставу у такому ж розмірі без тримання під вартою.

20 березня Андрій Авдієвський вніс 988 тис. грн застави та вийшов на волю. Про це повідомив «Суспільному» його адвокат Максим Бойко.