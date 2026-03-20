Стів Віткофф та Кирило Дмитрієв

Росія пропонувала США угоду, згідно з якою Москва припинила б передавати розвідувальні дані Ірану, якщо Вашингтон відмовиться від обміну розвідінформацією з Україною. Про це 20 березня повідомило видання Politico з посиланням на двох американських посадовців, обізнаних з перемовинами між США та Росією.

За словами співрозмовників, цю пропозицію посланець РФ Кирило Дмитрієв озвучив спецпредставникам американського президента Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру під час їхньої зустрічі в Маямі минулого тижня. Однак США відхилили цю пропозицію. А також пропозицію про перевезення іранського збагаченого урану до Росії в межах врегулювання бойових дій на Близькому Сході.

У Білому домі від коментарів утрималися, а російське посольство у Вашингтоні не відповіло на запит журналістів. Водночас сам Дмитрієв назвав новину Politico «фейком», прокоментувавши публікацію у соцмережах.

Нагадаємо, 15 березня очільник МЗС Ірану Аббас Арагчі підтвердив, що його країна отримує різну допомогу від Росії та Китаю, у тому числі у вигляді військової співпраці.

Протягом останнього десятиліття Іран та Росія зміцнили звʼязки. Зокрема, на початку повномасштабного вторнення РФ в Україну Тегеран передав Москві ударні безпілотники типу «шахед», а також допоміг налагодити їхнє виробництво в Росії.