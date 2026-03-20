Мешканку Львівщини судили за поширення даних про мобілізацію у Viber. Яворівський районний суд визнав винною Руслану Стецик у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в умовах воєнного стану.

Як встановив суд, упродовж травня 2024 – листопада 2025 року жінка поширювала у Viber-спільноті інформацію про дати та місця проведення мобілізаційних заходів у Львівському та Яворівському районах. Зокрема, йшлося про роботу військовослужбовців із оповіщення військовозобов’язаних.

На початку 2025 року обвинувачена отримала статус адміністратора групи та надалі не лише публікувала повідомлення, а й стежила за контентом інших учасників, відбираючи інформацію про роботу територіальних центрів комплектування. За даними суду, це сприяло ухиленню окремих осіб від отримання повісток і зменшувало кількість мобілізаційних ресурсів.

У судовому засіданні жінка повністю визнала вину, пояснила, що не усвідомлювала наслідків своїх дій, і щиро розкаялася.

Яворівський районний суд визнав винною Руслану Стецик у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань), і призначив їй п’ять років позбавлення волі, однак звільнив від відбування покарання з випробуванням на один рік. Протягом цього часу вона зобов’язана з’являтися до органів пробації та повідомляти про зміну місця проживання, роботи або навчання.