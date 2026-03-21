Львівський апеляційний суд у понад чотири рази збільшив штраф колишньому адвокату Маріану Цаплаку через шахрайство з вивозом чоловіка за кордон. Водночас суд не задовольнив апеляційну скаргу прокурора про визнання ексадвоката винним у організації незаконного перетину кордону та призначення тюремного покарання.

Як раніше повідомляв ZAXID.NET, колишній адвокат Маріан Цаплак влітку 2023 року отримав 8 тис. грн та 4 тис. доларів (імітаційні купюри) за обіцянку оформити чоловіка волонтером із внесенням даних у систему «Шлях».

Під час розгляду справи у Личаківському районному суді Львова обвинувачений свою вину у переправленні ухилянта не визнав, однак визнав провину у тому, що мав намір у шахрайський спосіб заволодіти чужими грішми. Маріан Цаплак пояснив, що йому були потрібні кошти на навчання доньки у США. Також запевнив, що доступу до системи «Шлях» він не мав, а розповідав вигадані історії.

Суд визнав його винним у шахрайстві (ч.1 ст.190 ККУ) та призначив 34 тис. грн штрафу. Прокурор подав апеляційну скаргу на вирок, вважаючи, що Цаплака потрібно судити за ч.3 ст.332 ККУ (незаконне переправлення осіб через кордон) та призначити йому покарання – 8 років тюрми з конфіскацією майна.

Прокурор вказував, що, перекваліфікувавши дії Маріана Цаплака з ч.3 ст.332 КК України на ч.1 ст.190 КК України, місцевий суд неправильно застосував закон України про кримінальну відповідальність.

Справу розглянула колегія суддів Львівського апеляційного суду у складі Олега Березюка, Тетяни Урдюк, Ігоря Галапаца. Судді встановили, що суд першої інстанції правильно кваліфікував дії ексадвоката як шахрайство, але не врахував суму, якою заволодів обвинувачений.

«Під час апеляційного розгляду колегією суддів встановлено, що місцевий суд, перекваліфіковуючи дії обвинуваченого, неправильно кваліфікував такі за ч.1 ст.190 КК України, оскільки дії обвинуваченого утворюють склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України», – вказано у вироку.

Вироком апеляційного суду Маріану Цаплаку призначили 154,2 тис. грн штрафу за ч.2 ст.190 ККУ. Його можна оскаржити у касаційному порядку.