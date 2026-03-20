За словами Кулеби, у Путіна «нульова зацікавленість» в мирних переговорах

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів в ексклюзивному інтерв’ю 24 Каналу, як конфлікт на Близькому Сході вплинув на економіку Росії та здатність Кремля продовжувати війну проти України.

За словами ексміністра, перемовини, які почались восени 2025 року, базувались на припущенні, що економічні проблеми в Росії погіршуються. Саме фінансові труднощі могли змусити російського диктатора Владіміра Путіна піти на поступки.

У той період, зазначає Кулеба, президент США Дональд Трамп увів санкції проти російської нафти й домігся відмови Індії від її закупівлі. Це мало обмежити доходи РФ й змусити Путіна піти на поступки. Та саме війна на Близькому Сході дала Кремлю вільні обігові кошти, якими можна «латати дірки».

«Тому висновок №1 – переговори на цьому етапі закінчилися. Ще можна зустрічатися, робити заяви, розказувати, що ось-ось буде прогрес, але, на жаль, прогресу не буде. Бо у Путіна нульова зацікавленість. Тобто був навіть не факт, а припущення, а тепер немає і цього. У Путіна все нормально», – пояснив дипломат.

Як можна зупинити Росію?

Ексміністр вважає, що для того, аби зупинити Росію важливі два чинники: ціна на нафту й стабілізація фронту.

На його думку, найближчим часом вартість нафти навряд чи знизиться, тож Кремль і далі отримуватиме значні доходи. У таких умовах головне завдання України – стабілізувати лінію фронту.

«Чи це можливо? Можливо. Ми бачили дії “Хартії” довкола Куп’янська, суміжних підрозділів, бачимо дії Сил оборони на Південному напрямку – ми можемо стабілізувати лінію фронту», – сказав Кулеба.

Водночас він зауважив, що єдиним фактором, здатним знову серйозно вдарити по російській економіці, могла б стати глобальна рецесія (тимчасове уповільнення економічного розвитку країн, – прим. ред.) Проте такий сценарій матиме негативні наслідки для всього світу, зокрема й для України.

Нагадаємо, 20 березня президент Володимир Зеленський повідомив журналістам, що Україну на переговорах щодо завершення війни у США 21 березня, у яких не братиме участь РФ, представлятиме лише політична група, бо «політичної волі» щодо припинення війни наразі нема.