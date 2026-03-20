У суботу зранку, 21 березня, на пр. Свободи, на ділянці від вул. Фурманської до вул. Гнатюка, проведуть тестову піскоструменеву обробку плитки. Роботи організовує Галицька районна адміністрація, адже мешканці скаржаться на слизьке покриття в дощ і під час ожеледиці. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Йдеться про пробний етап: фахівці перевірять, чи дозволяє така обробка зробити поверхню менш слизькою без пошкодження самої плитки. Якщо результат буде ефективним і безпечним, підхід можуть застосувати і на інших ділянках.

«Це рішення мало б зробити поверхню шорсткішою та безпечнішою для пішоходів, особливо в дощову погоду та під час ожеледиці. Тому тестуємо цей підхід, щоб оцінити його ефективність. Якщо результат буде позитивним – масштабуватимемо роботи на інших ділянках. Роботи плануємо розпочати вранці, адже на цій ділянці інтенсивний пішохідний трафік, і ми прагнемо мінімізувати незручності для мешканців та гостей міста», – повідомили у Галицькій районній адміністрації.

Роботи виконуватимуть у спеціальному захисному наметі, який поступово переміщатимуть тротуаром. Це дозволить мінімізувати незручності для пішоходів на одній із найбільш людних вулиць міста.

Роботи виконують за співфінансування ресторану мережі McDonald’s.

Нагадаємо, покриття на площі понад 1800 м2 на пр. Свободи було облаштоване понад десять років тому. Однак під час експлуатації стало очевидно, що плитка є слизькою, особливо взимку. Раніше в Галицькій районній адміністрації розглядали різні варіанти вирішення цієї проблеми.