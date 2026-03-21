Аварія сталась 20 березня у селі Ракошино Мукачівського району

На трасі біля Мукачева водій вантажівки виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою вантажівкою. Винуватець ДТП загинув, а іншого водія з травмами доставили у лікарню.

Як вказано у повідомленні Нацполіції Закарпаття, аварія сталась 20 березня у селі Ракошино Мукачівського району. 58-річний водій вантажного автомобіля Scania рухався по трасі Київ–Чоп з Ужгорода у напрямку міста Мукачево. Чоловік виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення із вантажним автомобілем Mercedes, за кермом якого перебував 35-річний мешканець села Залужжя.

Внаслідок ДТП 58-річний водій – житель населеного пункту Біловарці Тячівського району – загинув на місці. Водія Mercedes із травмами доставили до медзакладу.

Правоохоронці вилучили обидва транспортні засоби. Слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. У справі призначено низку експертних досліджень для встановлення всіх об’єктивних обставин аварії. Триває слідство.