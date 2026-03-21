Салат з кіноа та шпинатом. Рецепт дня
Салат із кіноа та шпинатом – це легка страва, яка поєднує корисні інгредієнти та підходять як для обіду, так і для вечері. Рецепт від Shuba.
Інгредієнти
|Кіноа
|70 г
|Шпинат
|до смаку
|Авокадо
|1 шт.
|Томати чері
|120 г
|Тунець у власному соку
|160 г
|Цибуля червона
|0.25 шт.
|Оливкова олія
|2 ст. л
|Соєвий соус
|1 ст. л
|Трави середземноморської кухні
|1 ч. л
|Діжонська гірчиця
|1 ст. л
Спосіб приготування:
Крок 1
Промийте кіноа кілька разів холодною водою. Залийте 500 мілілітрами води, доведіть до кипіння і варіть приблизно 10 хвилин. Готове кіноа залиште охолонути.
Крок 2
До кіноа додайте шпинат, половинки томатів чері, шматочки тунця, нарізаний авокадо та дрібно нарізану червону цибулю.
Крок 3
Окремо змішайте оливкову олію, соєвий соус, діжонську гірчицю та трави. Полийте салат соусом та добре перемішайте.
