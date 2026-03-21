Салат із кіноа та шпинатом – це легка страва, яка поєднує корисні інгредієнти та підходять як для обіду, так і для вечері. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти Кіноа 70 г Шпинат до смаку Авокадо 1 шт. Томати чері 120 г Тунець у власному соку 160 г Цибуля червона 0.25 шт. Оливкова олія 2 ст. л Соєвий соус 1 ст. л Трави середземноморської кухні 1 ч. л Діжонська гірчиця 1 ст. л Спосіб приготування: Крок 1 Промийте кіноа кілька разів холодною водою. Залийте 500 мілілітрами води, доведіть до кипіння і варіть приблизно 10 хвилин. Готове кіноа залиште охолонути. Крок 2 До кіноа додайте шпинат, половинки томатів чері, шматочки тунця, нарізаний авокадо та дрібно нарізану червону цибулю. Крок 3 Окремо змішайте оливкову олію, соєвий соус, діжонську гірчицю та трави. Полийте салат соусом та добре перемішайте.