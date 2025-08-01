Класичний грецький салат з’являється на кожному святковому столі завдяки легкості приготування та смаку. Щоб салат вийшов смачним, варто обирати свіжі соковиті овочі, які ви можете замінювати за своїми вподобаннями. Рецепт від Shuba.

Інгредієнти:

томати – 4 шт.;

4 шт.; огірок – 2 шт.;

2 шт.; перець червоний солодкий – 2 шт.;

2 шт.; цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

1 шт.; оливки – 60 г;

60 г; фета – 250 г;

250 г; зубки часнику – 2 шт.;

2 шт.; оливкова олія – 100 мл;

100 мл; лимон, сік – 30 мл;

30 мл; орегано за смаком;

за смаком; сіль за смаком;

за смаком; перець чорний мелений за смаком.

Спосіб приготування:

Ретельно вимийте овочі та зелень, після чого добре обсушіть їх. Солодкий перець розріжте навпіл, видаліть серцевину разом із плодоніжкою. Цибулю та часник очистіть від лушпиння. Наріжте овочі великими кубиками й перекладіть у салатницю. Сир фета наріжте кубиками, а цибулю – тонкими півкільцями. Додайте до салату чорні або зелені оливки на свій смак.

У невеликому посуді змішайте оливкову олію, свіжий лимонний сік, орегано, дрібно подрібнений часник, сіль і перець. Полийте салат цією заправкою та акуратно перемішайте.

Поради: греки зазвичай використовують м’ясисті, темно-коричневі оливки сорту «Каламата», які консервують у винному оцті або оливковій олії, а також сир фета, виготовлений з овечого чи козячого молока. Якщо хочете приготувати салат максимально наближений до автентичного рецепта, варто пошукати в супермаркеті саме такі оливки та сир.