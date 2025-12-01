Жодного портрета Івана Мазепи не збереглося, але він зображений на гравюрі XVIII cт

У Києво-Печерській лаврі презентували бронзове погруддя гетьмана Івана Мазепи, яке відтворили з прижиттєвої гравюри XVIII ст. Бронзову скульптуру представили на виставці «Мазепа. Стратегія європейської України».

Гравюру у 1706 році, за три роки до смерті гетьмана, у Лейпцігу створив німецький гравер Мартін Бернігерот, який ілюстрував книжкові видання і періодику. Портрет Івана Мазепи опублікували у журналі «Die Europaische Fama» («Європейська слава»).

Гравюра Бернігерота з портретом Мазепи (фото з Вікіпедії)

Російська окупаційна влада піддала постать Івана Мазепи церковній анафемі та забуттю за його союз зі шведським королем проти Москви. Через це століттями пам’ять про гетьмана намагалися стерти зі сторінок історії та культури. В той же час він був дуже популярним за кордоном: про нього писав Вольтер, англійський поет Гордон Байрон та французький письменник Віктор Гюго присвятив йому поеми, а композитор Ференц Ліст – симфонію. У США є численні населені пункти Мазепа.

Сучасні українські скульптори Олесь Сидорук та Борис Крилов у співпраці з архітектором Віктором Юрківим та дослідницею Ольгою Ковалевською на основі гравюри створили 3D бюст Івана Мазепи.

Обличчя Івана Мазепи відтворили за прижиттєвим зображенням гетьмана (фото Юрія Юрченка)

У XX столітті слово «мазепинці» було тотожним з борцями за незалежність України. А головний убір січових стрільців, вояків УГA та УПA називали «мазепинкою».

«Під час свого правління Іван Мазепа відзначився меценацтвом і вклав значні кошти в розбудову комплексу споруд Києво-Печерської лаври. Проте пам’ять про вклад видатного гетьмана століттями замовчувалася й стиралася під тиском російської окупаційної влади. Тож відкриття цієї скульптури є важливим кроком у відновленні історичної справедливості та закріплені постаті Івана Мазепи в українському публічному просторі», – наголосили в Українському інституті національної памʼяті.

Подію приурочили до дня Всеукраїнського референдуму 1991 року, коли український народ підтвердив своє прагнення до Незалежності.