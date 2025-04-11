Анатолій Костюх обраний до Верховної Ради України за списком партії «Слуга народу»

Народний депутат із Закарпаття від партії «Слуга народу» Анатолій Костюх опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 27 березня.

Анатолій Костюх задекларував 746 тис. грн зарплати. Для порівняння – у 2023 році його зарплата у ВРУ становила 626 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено 12 тис. грн. Ще 260 тис. грн він тримає готівкою.

В Анатолія Костюха нема власної нерухомості. У 2024 році він купив новий кросовер Cupra Formentor, вартістю 2 млн грн, і взяв кредит, проте у декларації не вказав, про яку суму йдеться.

Нагадаємо, колишній ведучий ТРК «Тиса-1» та головний редактор газети «Срібна земля» Анатолій Костюх обраний до Верховної Ради України за списком партії «Слуга народу». Він є членом парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. У листопаді 2019 року став одним з авторів законопроекту про скасування відповідальності за варіння самогону для власних потреб, а в червні 2021 року разом з колегами розробляв проект закону про заборону судам зупиняти дію санкцій Ради національної безпеки та оборони.