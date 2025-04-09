Віталій Глагола є членом земельної комісії Ужгородської міської ради

Депутат Ужгородської міської ради від партії «Рідне Закарпаття», ексжурналіст і власник популярного в області Telegram-каналу Віталій Глагола опублікував декларацію про доходи у 2024 році. Про це стало відомо з сайту НАЗК 1 квітня.

У власності сім’ї Віталія Глаголи залишаються придбані у 2023 році квартира в Ужгороді, два BMW та Audi A6 загальною вартістю понад 2,4 млн грн. Грошей на банківських рахунках чи готівкою депутат не тримає. У 2024 році Віталій Глагола отримав понад 3,8 млн грн доходу від підприємницької діяльності. У свою чергу, дружина політика Анжеліка Глагола задекларувала від свого бізнесу близько 5,3 млн грн доходу.

Нагадаємо, ексрепортер та ведучий «Тиси-1» і «Нового каналу» Віталій Глагола став депутатом ужгородської міської ради у 2020 році по списку регіональної партії «Рідне Закарпаття», створеної нардепами Робертом Горватом, Василем Петьовкою, Владіславом Поляком і Валерієм Лунченком. Він є членом земельної комісії Ужгородської міської ради. У березні 2021 року Віталій Глагола був серед депутатів, які проголосували за виділення під забудову зелених зон в Ужгороді. Ділянки повернули громаді у 2024 році.

На Telegram Віталія Глаголи, в якому він інформує про події в Україні та на Закарпатті, підписані понад 50 тис. читачів.