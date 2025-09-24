Гроші привласнили під час ремонту систем опалення у ЗОШ №19 та ЗОШ №7

Правоохоронці оголосили підозри посадовцеві Ужгородської міської ради та підряднику, які під час проведення ремонту у школах №7 та №19 розікрали 1,7 млн грн. Їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 24 вересня, йдеться про ремонт систем опалення в ужгородських школах, які проводили у 2021-2023 роках. Підрядник вносив у акти виконаних робіт завищені показники вартості обладнання та матеріалів, а посадовець міськради, користуючись службовим становищем, сприяв у підписанні цих документів.

«Унаслідок дій зловмисників бюджету міста завдано збитків на понад 1,7 млн грн, зокрема лише за одним договором – майже 585 тис. грн», – зазначили правоохоронці.

За інформацією Prozorro, переможцем закупівель з капремонту систем опалення у ЗОШ №7 та №19, загальною вартістю понад 6 млн грн, став ФОП Іван Іванович.

Підряднику та посадовцеві міськради інкримінують заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене групою осіб в особливо великому розмірі та службове підроблення (ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкції статей передбачають до 12 років ув’язнення.

Обом підозрюваним обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту. На час розслідування керівника структурного підрозділу Ужгородської міськради відсторонено від посади.