Пустомитівський районний суд Львівської області визнав винним водія вантажівки Mercedes-Benz Actros, який спричинив смертельну ДТП на трасі Київ -Чоп поблизу села Гамаліївка. Однак звільнив Василя Чонку від ув’язнення, призначивши іспитовий термін.

Як встановив суд, 8 червня 2024 року близько 06:50 водій вантажівки, виконуючи поворот ліворуч на другорядну дорогу, не надав переваги в русі легковику Seat Cordoba, що рухався головною дорогою. Унаслідок зіткнення пасажирка легковика загинула на місці, а водій авто отримав тяжкі тілесні ушкодження.

Обвинувачений повністю визнав провину, щиро розкаявся та відшкодував завдану шкоду. Потерпілі також просили суд не застосовувати суворого покарання.

Пустомитівський районний суд визнав винним Василя Чонку за ч. 2 ст. 286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) та призначив три роки позбавлення волі, звільнивши від відбування покарання з іспитовим строком на один рік. Водія не позбавили права керувати транспортними засобами.

Також з нього стягнули понад 17 тис. грн судових витрат. Арешт із транспортних засобів скасували, цивільні позови потерпілих закрили у зв’язку з повним відшкодуванням шкоди. Вирок може бути оскаржений у Львівському апеляційному суді протягом 30 днів.