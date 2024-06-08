Правоохоронці встановлюють усі обставини події

У суботу вранці, 8 червня, у селі Гамаліївка, що поблизу Львова, трапилася смертельна ДТП. Інформацію ZAXID.NET підтвердили у поліції Львівської області. Як з’ясували правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки Mercedes та легкового автомобіля Seat. Внаслідок автопригоди пасажирка легкового автомобіля загинула на місці події. Ще один учасник ДТП звернувся за медичною допомогою. Детальншої інформації наразі немає. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter