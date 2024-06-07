53-річна мешканка міста Суми не впоралась з керуванням авто Infiniti, який з’їхав у кювет

Вранці у п’ятницю, 7 червня, у місті Сколе на Львівщині трапилась смертельна ДТП – автомобіль Infiniti злетів у кювет, від отриманих травм загинула пасажирка. Про це повідомила пресслужба Нацполіції Львівщини.

Як вказано у повідомленні, аварія сталась 7 червня близько 11:20 на вулиці Князя Святослава у місті Сколе. Як попередньо встановили правоохоронці, 53-річна мешканка міста Суми не впоралась з керуванням автомобілем Infiniti, який з’їхав у кювет. Внаслідок ДТП 73-річна пасажирка автомобіля отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП (фото поліції)

Стан водійки та двох інших пасажирів автомобіля зараз оцінюють медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП, вирішується питання правової кваліфікації.