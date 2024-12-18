ДТП трапилась 7 червня в Сколе

Сколівський районний суд Львівської області виніс вирок водійці Infiniti Тетяні Коротковій, яка спричинила ДТП, в якій загинула пасажирка її автомобіля. Суд призначив їй 2 роки іспитового терміну.

ДТП трапилась 7 червня 2024 року на трасі Київ – Чоп у Сколе. Тетяна Короткова за кермом автомобіля Infiniti QX60 порушила правила дорожнього руху та вʼїхала у відбійник, після чого автомобіль злетів у кювет. Унаслідок перекидання авто 73-річна пасажирка Infiniti загинула.

У суді Тетяна Короткова свою провину визнала та підтвердила обставини ДТП. Родичі загиблої просили суд суворо її не карати, адже не мають до неї моральних чи матеріальних претензій.

Враховуючи обставини справи, суддя Сколівського райсуду Юрій Ясінський визнав водійку винною за ч. 2 ст. 286 ККУ та призначив 4 роки позбавлення волі. Однак суд звільнив її від відбування покарання, замінивши увʼязнення на 2 роки випробувального терміну. Цей вирок можна оскаржити в апеляції.