У вересні 2020 року маршрутка Львів-Журавники на нерегульованому пішохідному переході у Винниках збила дитину

Личаківський районний суд Львова частково задовольнив позов матері дитини, яку збила маршрутка на нерегульованому переході у Винниках. Роботодавицю водія зобов’язали виплатити матері дівчинки 200 тис. грн моральної компенсації, а кримінальну справу за фактом ДТП закрили через закінчення термінів давності.

Як вказано у рішенні, яке оприлюднили у судовому реєстрі у грудні 2024 року, до суду звернулась мати дитини, яку у вересні 2020 року збила маршрутка Львів-Журавники на нерегульованому пішохідному переході у Винниках. Дівчинці на час ДТП було 8 років і вона зазнала тілесних ушкоджень середнього ступеня важкості. Матір потерпілої подала позов до ФОПа Марти Бандровської, яка була працедавицею водія, для стягнення 300 тис. грн моральної компенсації на користь своєї дитини.

У позові вказано, що у лютому 2024 року водія маршрутки звільнили від кримінальної відповідальності – справу закрили через закінчення термінів давності. Він працював у ФОПа Марти Бандровської. Після ДТП поліція повідомляла начебто водій був у стані наркотичного сп’яніння, однак матеріали справи не містять цієї інформації.

Цю справу розглянув суддя Григорій Жовнір, який дослідив усі матеріали справи. Він встановив, що у цьому випадку обов’язок відшкодувати моральну шкоду завдану внаслідок ДТП покладається на роботодавця і власника автобуса. Суддя частково задовольнив позов, зобов’язавши ФОПа виплатити матері потерпілої 200 тис. грн моральної шкоди. Рішення ще можна оскаржити.