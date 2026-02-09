Хуан Пабло Гуаніпа разом з Марією Коріною Мачадо

У Венесуелі через кілька годин після звільнення з увʼязнення викрали опозиційного політика Хуана Пабло Гуаніпу. Про це повідомило 9 лютого агентство Reuters із посиланням на лідерку венесуельської опозиції Марію Коріну Мачадо та сина викраденого політика.

Хуан Пабло Гуаніпа був серед звільнених у неділю політичних вʼязнів режиму Ніколаса Мадуро. Його увʼязнили на понад вісім місяців за звинуваченням в організації «терористичної змови». Гуаніпу звільнили на тлі обіцянок тимчасового уряду Венесуели ухвалити закон про амністію через тиск США.

Втім, його син, Рамон Гуаніпа, повідомив, що на його батька влаштували засідку лише через кілька годин після звільнення. За словами сина політика, Гуаніпу силоміць забрали близько десяти озброєних чоловіків у цивільному одязі в районі Лос-Чоррос у Каракасі. Рамон Гуаніпа стверджує, що за викраденням стоїть чинна влада.

У міністерстві державного управління Венесуели заяявили, що Гуаніпа нібито порушив умови свого звільнення. Втім, що саме він порушив, а також чи його повторно арештували, міністерство не уточнило.

Зазначається, що викрадення сталося через кілька годин після того, як Хуан Пабло Гуаніпа публікував відео із зустрічі з журналістами та прихильниками. Тоді він закликав до звільнення інших політвʼязнів та назвав чинну адміністрацію, яку очолює ексвіцепрезидентка Делсі Родрігес.

Нагадаємо, 3 січня США провели успішну операцію проти Венесуели, затримали й вивезли звідти президента Ніколаса Мадуро та його дружину. США звинувачує Мадуро в наркоторгівлі та ввезенні кокаїну та фентанілу до Америки.

Верховний суд Венесуели доручив віцепрезидентці Делсі Родрігес виконувати обов’язки президента країни після затримання Мадуро. Спочатку Родрігес закликала звільнити Ніколаса Мадуро та його дружину Силію Флорес, але після погроз Трампа погодилася співпрацювати зі США.