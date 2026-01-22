Українці повернуться до своїх родин

Україні вдалося звільнити трьох своїх громадян, яких утримували у Венесуелі. Про це у четвер, 22 січня, повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

«Трьох громадян України, яких незаконно утримували у Венесуелі, звільнили. Наразі вони в безпеці та прямують до возз'єднання зі своїми родинами»,– повідомив Андрій Сибіга.

За словами міністра, повернення українців стало можливим завдяки скоординованим діям українських дипломатів, підтримці США та європейських партнерів. Андрій Сибіга наголосив, що Україна докладає усіх зусіль, щоб її громадяни відчували захист своєї держави.

Нагадаємо, повернення українців відбулося на тлі проведення операції США у Венесуелі, за результатами якої американські військові захопили венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Мадуро з дружиною вивезли з країни, проти них тривають суди.

Після цього низка країн повідомила про звільнення своїх громадян з вʼязниць у Венесуелі. Країна оголосила, що звільнятиме людей, яких опозиції вважає політичними в'язнями. Головний законодавець Венесуели Хорхе Родрігес заявив, що станом на 14 січня вже звільнили понад 400 увʼязнених – втім, неурядові організації стверджують про менші цифри.