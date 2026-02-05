Харківській викладачці загрожує довічне увʼязнення за дежзраду

У Харкові Служба безпеки України викрила викладачку в університеті на шпигунстві для росіян. Жінка допомагала окупантам готувати обстріли міста. Про це у четвер, 5 лютого, повідомили у пресслужбі СБУ.

Затримана – 61-річна викладачка іноземної мови в одному з харківських університетів. Окупанти завербували жінку через родича, який живе в Росії та працює на російську розвідку. За завданням російської спецслужби, викладачка вистежувала місця розташування українських бійців та військової техніки. Крім того, жінка фотографувала та позначала на картах локації будівель, які, на її думку, могли використовувати українські захисники.

«До того ж фігурантка завуальовано випитувала інформацію про оборонців Харкова у знайомих під виглядом побутових розмов. Зібрані розвіддані вона узагальнювала в агентурний звіт, частину якого для конспірації формувала англійською мовою і месенджером пересилала куратору від Головного розвідувального управління РФ», – йдеться у повідомленні СБУ.

Щоб уникнути викриття, затримана змінювала телефони, спілкувалась з російською спецслужбою в анонімних чатах та завжди видаляла листування. Проте СБУ викрила і затримала російську шпигунку у її помешканні. Разом з тим українська спецслужба вжила заходів для убезпечання локацій Сил оборони. Під час обшуку у затриманої вилучили смартфони, на за допомогою яких передавала росіянам розвіддані.

Викладачці оголосили підозру у державній зраді, що вчинена в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Підозрюваній загрожує довічне позбавлення волі та конфіскація майна. Наразі російська агентка перебуває під вартою.

Нагадаємо, 14 січня СБУ повідомляла про затримання у Києві керівниці захопленої школи у тимчасово окупованій Ялті (Крим), яка запроваджувала у закладі освітні стандарти Росії.