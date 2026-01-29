Олександр Адаріч був головою правління «Укрсиббанку»

У Мілані в Італії виявили мертвим 54-річного українського банкіра, ексголову правління «Укрсиббанку» та ексвласника банку «Фідобанк» Олександра Адаріча. Правоохоронці вважають, що його могли викинути з вікна готелю вже після смерті. Про це у четвер, 29 січня, повідомили La Repubblica та La Stampa.

Як ствержують італійські видання, Адаріч прибув до Мілана з Іспанії вранці 23 січня для укладання секретної угоди. Того ж дня він мав повернутися назад. Зустріч проходила у квартирі на вулиці Віа Неріно в центрі Мілана. Поліція припускає, що банкір отримав удари, які могли спричинити смерть, і лише після цього його викинули з вікна. На його тілі виявили сліди зв’язування.

«Минулої п'ятниці він впав з висоти п'ятнадцяти метрів. І є підозра, що 54-річний бізнесмен, уродженець Павлограда поблизу Дніпра, був викинутий з вікна кімнати готелю, коли вже був мертвий», – пише італійське видання Corriere della Sera.

Консьєржка будинку розповіла, що після падіння Адаріча бачила на балконі чоловіка, який через кілька секунд спустився у двір і англійською запитав: «Що сталося?», після чого зник із поля зору. За даними слідства, у квартирі також перебували ще кілька чоловіків за кілька хвилин до інциденту. Вони можуть бути пов’язані зі смертю Адаріча та розслідуються поліцією як потенційні свідки або підозрювані у вбивстві.

У квартирі поліція виявила три документи на різні імена та громадянства, які належали одній людині. Один із них був на ім’я Адаріч, інший – румунський варіант Александр Адаричі, що, за оцінкою слідчих, може бути частиною міжнародної ділової діяльності банкіра, пов’язаної з холдинговими компаніями в Люксембурзі та інших юрисдикціях.

Олександр Адаріч народився 12 жовтня 1971 року у Павлограді. За освітою був економістом і все життя працював у банківській сфері. Свою кар’єру розпочав у «ПриватБанку», де обіймав посаду заступника керівника спершу Павлоградської, а згодом Харківської філії. З 2002 до 2008 року очолював правління «УкрСиббанку». У 2012–2013 роках Адаріч придбав «СЕБ Банк» та «Ерсте Банк», об’єднавши їх у «Фідобанк». Під його контролем також перебували «Євробанк» та «Фідокомбанк».

У 2016 році «Фідобанк» визнали неплатоспроможним, а «Євробанк» того ж року – банкрутом. Державна фіскальна служба України підозрювала власників і керівників «Фідобанку», включно з Адарічем, у привласненні активів банку на суму близько 1,6 млрд грн, що, за версією слідства, стало однією з причин його краху.

Адаріч мав тісні зв’язки із сім’єю колишнього президента Віктора Януковича і вважається одним із організаторів фінансових схем у банківському та корпоративному секторі. Його ім’я також фігурує в низці скандалів, серед яких розслідування щодо зникнення понад 400 млн грн із банківських рахунків та позови про неналежне управління бізнес-угодами Одеського порту.

В останні роки Адаріч працював у люксембурзькій девелоперській компанії Alfaro Real Estate.