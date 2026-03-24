В будинок на проспекті Червоної калини влучили два російських безпілотника

Ввечері 24 березня у Львові відбулося засідання міської комісії з надзвичайних ситуацій щодо наслідків ударів російських ударних безпілотників по місту. Міський голова Львова Андрій Садовий розповів про підсумки засідання на своїй фейсбук-сторінці.

У Галицькому районі Львова пошкоджено будинок на площі Соборній, 3, що є пам’яткою архітектури національного значення. В будинку постраждали 17 квартир, мешканці шести з них потребують відселення. Наразі з будинку відселили чотири сім’ї.

Також в чотирьох будинках на вул. Бандери вибито 23 вікна. Окрім того, постраждали вікна у Львівському органному залі.

В Сихівському районі Львова пошкоджено 19 багатоквартирних будинків, вибито понад 1300 вікон. Найбільше постраждав будинок на проспекті Червоної Калини, 103, у який було два влучання дронів з обох сторін. Ідеться про 136 квартир, в яких живуть 350 мешканців. В будинку наразі немає газу та електропостачання.

В середу, 25 березня, з 9:00 до 18:00 у школі №98 на вул. Трильовського, 12 працюватиме виїзний ЦНАП, де мешканці постраждалих будинків зможуть отримати допомогу, консультації та подати інформацію про пошкодження. Місто компенсує встановлення вікон та оплатить витрати на відселення з квартир, де зараз неможливо жити.

Окрім того, унаслідок дронової атаки на Львів пошкоджено комунальний транспорт: вибито 30 вікон, з них – два лобових, вирвано п’ять люків. Стан електроніки з’ясовується. Попередні збитки оцінюються в приблизно 650 тис. грн.

Як повідомляв ZAXID.NET, внаслідок російських ударів по Львову до лікарень міста госпіталізовано 26 людей, двоє з яких отримали травми під час атаки на об’єкти у Львівській області.