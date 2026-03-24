Росія атакувала безпілотниками центр міста в денний час

На вечір 24 березня у лікарні Львова за медичною допомогою після атаки російських ударних безпілотників звернулися 24 людини. Про це в своєму телеграм-каналі повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

О 18:00 в пресслужбі Першого медоб’єднання Львова повідомляли про 11-х постраждалих, о 19:00 вже йшлося про 17-х людей, які звернулися по допомогу. О 20:00 їхня кількість зросла до 22-х, а згодом – до 24-х. Голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що в області є ще двоє постраждалих від російської атаки, адже Росія вдарила по двох об’єктав критичної інфраструктури на Львівщині, також постраждав приватний будинок.

Постраждалі від російських ударів по Львівщині перебувають в різному стані, одна людина – у важкому, хтось самостійно звернувся за допомогою, говорять в пресслужбі Першого ТМО.

Унаслідок російської дронової атаки мешканці отримали різні травми: забої, зокрема хребта, голови, рвані рани, наскрізні і проникаючи поранення, зокрема голови.

Трьом пацієнтам в лікарні святого Луки та в лікарні святого Пантелеймона Першого ТМО проводять операції для стабілізації їхнього стану . Іншим надається необхідна медична допомога в межах відділення невідкладної медичної допомоги.

Як повідомляв ZAXID.NET, 24 березня Росія атакувала Львів ударними безпілотниками. Дрони влучили в житлові будинки – на площі Соборній та на проспекті Червоної Калини. Також постраждали костел бернардинів, що є пам’яткою архітектури і належить до переліку світової спадщини ЮНЕСКО. Уламки російського безпілотника також впали на вул. Степана Бандери біля музею «Тюрма на Лонцького».