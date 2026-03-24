Транспорт у Львові курсує з перебоями через дронову атаку на місто

Ввечері 24 березня у Львові через наслідки атаки російських ударних дронів не курсують трамваї на п’яти маршрутах, а сім автобусних маршрутів змінили схему руху. Про це повідомляє управління транспорту Львівської міськради.

Через падіння уламків ударного дрону на вул. Коперника, не курсують трамваї №1 і 2. А через наслідки удару по площі Соборній не курсують трамвайні маршрути №3, 8 і 9.

Змінено схеми рухи таких автобусних маршрутів:

№3а, 37, 46 курсують через проспект Свободи;

№1а, 6а курсують лише до площі Міцкевича;

№92, 47а, 5а їдуть через вул. Підвальну.

Оновлено. О 18:40 на фейсбук-сторінці Львівської міської ради уточнили, що деякі трамвайні маршрути відновили рух, проте за зміненими схемами. А саме:

№1 курсує за маршрутом Погулянка – церква Анни;

№2 – Пасічна – церква Анни та Коновальця – Академія Мистецтв;

№3 – Аквапарк – Академія Мистецтв;

№4 та 8 курсують до Центру Довженка, №8 в зворотному напрямку – до Академії мистецтв;

№9 – Залізничний вокзал – Академія Мистецтв та Торф'яна – Церква Анни.

Автобусні маршрути:

№1а та 6а, у яких кінцева на площі Галицькій, доїжджають до кінцевої та повертаються назад через проспект Свободи;

№3а, 18, 37, 46, 47а, 53, 92 здійснюють об'їзд через проспект Свободи;

№45 тимчасово закорочений до площі Галицької;

№9, 21, 45, 48 у напрямку центру курсують в об'їзд по вулицях Вітовського, Івана Франка, Князя Романа, далі – за маршрутом, у напрямку від центру вони курсують без заїзду на Головну пошту;

№7, 11, 19, 14, 32, 46, 47а, 53 – курсують до 4-ї міської поліклініки.

Також тролейбусний маршрут № 24 курсує від вул. Шота Руставелі до ДБК.

Як повідомляв ZAXID.NET, у вівторок, 24 березня, Росія атакувала Львів ударними дронами. Внаслідок влучання в будинку на пл. Соборній виникла пожежа, відомо про 13 поранених. Також зафіксовані влучання в багатоповерхівку на Сихові та падіння уламків на вул. Бандери.

Станом на 18:00 у місті зберігається загроза повторного удару. Мешканців закликають не нехтувати безпекою та перебувати в безпечному місці до сигналу відбою повітряної загрози.