Через аварію чотири трамваї рухаються в обʼїзд

У вівторок, 18 листопада, у центрі Варшави сталася аварія за участі двох трамваїв та міського автобуса. Внаслідок зіткнення є постраждалі, повідомило RMF24.

Аварія сталася близько 08:00 18 листопада на проспекті Солідарності, біля варшавського Музею Незалежності. За попередніми даними, трамвай, який рухався за маршрутом №4, зіткнувся з автобусом №160, після чого той врізався в інший трамвай на технічному переїзді.

Внаслідок зіткнення постраждали щонайменше 16 людей. Чи є серед постраждалих українці, на момент публікації невідомо.

«Поки що зарано говорити про причину інциденту, але кожен наш трамвай оснащений системою моніторингу, яка також фіксує трамвайну колію, тому ми з'ясуємо, що сталося», – сказав у коментарі RMF24 речник трамвайної компанії Tramwaje Warszawskie Вітольд Урбанович.

Через аварію рух проспектом ускладнений. Для обʼїзду місця зіткнення змінили рух чотирьох трамвайних ліній.

На місці поді працюють правоохоронці та рятувальники.

