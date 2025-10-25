Вантажівка зіткнулася з іншою вантажівкою та легковим автомобілем

У суботу, 25 жовтня, у Польщі неподалік прикордонного переходу внаслідок аварії загинув українець. Про це повідомила радіостанція RMF FM.

Правоохоронці встановили, що аварія сталася 25 жовтня близько 05:35 на національній дорозі № 17 у Затилі в Люблінському воєводстві неподалік залізничних колій до прикордонного переходу Хребенне-Любича-Крулівська.

За попередніми даними, водій української вантажівки врізався ззаду в іншу вантажівку, яка стояла в черзі на прикордонному переході. Через сильний удар транспорт винесло на зустрічну смугу, де він зіткнувся з легковим автомобілем BMW.

Фото поліції Любліна, вантажівка, яка потрапила у ДТП в Польщі 25 жовтня

«На місце події негайно прибули екстрені служби. На жаль, попри реанімаційні заходи, врятувати життя водія вантажівки не вдалося. Національна дорога № 17 у місці аварії була перекрита протягом кількох годин», – додають у повідомленні.

Співробітники поліції розслідують обставини ДТП.

