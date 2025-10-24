Водій мікроавтобуса загинув у лобовій ДТП з вантажівкою на Рівненщині
34-річний водій Volkswagen Transporter виїхав на зустрічну смугу, внаслідок чого сталося зіткнення
Ввечері 23 жовтня поблизу села Тараканів Дубенського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 34-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.
Аварія сталася 23 жовтня близько 23:00 на трасі Київ – Чоп. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Transporter, 34-річний місцевий житель, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault Premium з напівпричепом під керуванням 39-річного мешканця Львівської області.
«Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса отримав травми несумісні з життям», – повідомляють правоохоронці.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Усі обставини аварії встановлюють.