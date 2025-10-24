Пошкоджена внаслідок ДТП біля Дубна вантажівка

Ввечері 23 жовтня поблизу села Тараканів Дубенського району сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення з вантажівкою загинув 34-річний водій мікроавтобуса. Про це повідомила пресслужба поліції Рівненщини.

Аварія сталася 23 жовтня близько 23:00 на трасі Київ – Чоп. За даними слідства, водій автомобіля Volkswagen Transporter, 34-річний місцевий житель, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з вантажівкою Renault Premium з напівпричепом під керуванням 39-річного мешканця Львівської області.

«Унаслідок ДТП водій мікроавтобуса отримав травми несумісні з життям», – повідомляють правоохоронці.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчий розпочав досудове розслідування за ч. 2 ст. 286 КК України. Усі обставини аварії встановлюють.