Після винесення вироку українку заарештували у залі суду

Південний окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив 54-річну українку до п’яти років та двох місяців колонії за службу медиком у батальйоні ЗСУ у 2018 році. Про це повідомило російське видання «Медіазона» у вівторок, 12 серпня.

Росіяни визнали 54-річну Олену Іпатову винною за статтею про участь у терористичній спільноті (ч. 2 ст. 205.4 КК РФ).

За даними російських медіа, Іпатову затримали 14 березня 2025 року. До 2 квітня вона перебувала під вартою, після чого її відпустили під підписку про невиїзд. Після винесення вироку українку заарештували у залі суду.

Російська прокуратура на окупованій частині Донеччини повідомляла, що Іпатова служила на посаді бойового медика у штурмовому батальйоні «Айдар» ЗСУ з січня по весну 2018 року. Про те, що вона брала участь у діяльності батальйону після початку повномасштабного вторгнення, у прокуратурі не повідомили.

Зазначається, що 20 лютого 2025 року Міністерство внутрішніх справ України оголосило Олену Іпатову в розшук як зниклу безвісти. Як її місце народження у розшуковій картці вказано Сєвєродонецьк.

Раніше повідомлялось, що Ростовський суд засудив 38-річного українського військовополоненого Ярослава Черняка до 13 років тюрми у справі про причетність до батальйону «Айдар».

24-й окремий штурмовий батальйон «Айдар» – штурмовий батальйон Сухопутних військ Збройних сил України.

Був створений у травні 2014 року як добровольчий 24-й батальйон тероборони «Айдар», підпорядкований Міноборони України. Діяв на Луганщині у складі підрозділів АТО, виконуючи завдання із захисту територіальної цілісності України. Батальйон «Айдар» зустрів повномасштабне вторгнення на своїх позиціях поблизу Волновахи. Після цього батальйон брав активну участь у боях за Бахмут та його околицях.

Відомо, що у вересні 2023 року батальйон «Айдар» визнали терористичною організацією в Росії. У грудні батальйон внесли до відповідного списку, і нині полонених «айдарівців» почали судити за звинуваченнями у тероризмі.