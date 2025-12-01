На Закарпатті дві громади УПЦ МП разом зі священником перейшли до ПЦУ
В області залишаються ще майже 500 релігійних громад московського патріархату
Релігійні громади сусідніх сіл Збини та Пашківці Мукачівського району вирішили вийти зі складу Української православної церкви Московського патріархату і долучитися до Православної церкви України. Про це у неділю, 30 листопада, повідомили у пресслужбі Закарпатської єпархії ПЦУ.
Йдеться про релігійні громади Свято-Іллінського храму села Збини та Різдва Пресвятої Богородиці села Пашківці, Мукачівського району.
Разом з вірянами до ПЦУ приєднався і священник Віталій Чорба
«Отець Віталій уже зустрівся з керівником єпархії, єпископом Ужгородським та Закарпатським Варсонофієм, а також секретарем єпархії протоієреєм Станіславом Черевком, підписавши усі необхідні документи», – зазначили у Закарпатській єпархії ПЦУ.
Нагадаємо, після Об’єднавчого собору 2018 року до ПЦУ приєдналося понад 1900 громад Московського патріархату. Водночас на Закарпатті перехід оформили тільки 20 з майже 500 релігійних громад УПЦ МП.