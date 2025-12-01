Дерев'яна церква святого Іллі у селі Збини збудована у 1992 році

Релігійні громади сусідніх сіл Збини та Пашківці Мукачівського району вирішили вийти зі складу Української православної церкви Московського патріархату і долучитися до Православної церкви України. Про це у неділю, 30 листопада, повідомили у пресслужбі Закарпатської єпархії ПЦУ.

Йдеться про релігійні громади Свято-Іллінського храму села Збини та Різдва Пресвятої Богородиці села Пашківці, Мукачівського району.

Разом з вірянами до ПЦУ приєднався і священник Віталій Чорба

«Отець Віталій уже зустрівся з керівником єпархії, єпископом Ужгородським та Закарпатським Варсонофієм, а також секретарем єпархії протоієреєм Станіславом Черевком, підписавши усі необхідні документи», – зазначили у Закарпатській єпархії ПЦУ.

Нагадаємо, після Об’єднавчого собору 2018 року до ПЦУ приєдналося понад 1900 громад Московського патріархату. Водночас на Закарпатті перехід оформили тільки 20 з майже 500 релігійних громад УПЦ МП.